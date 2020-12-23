Hayvanların kısıtlamadan etkilenmemesi için polis doğaya yem bıraktı
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Hayvanların kısıtlamadan etkilenmemesi için polis doğaya yem bıraktı

23.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:45
Hayvanların kısıtlamadan etkilenmemesi için polis doğaya yem bıraktı

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğaya 80 kilo yem bıraktı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğaya 80 kilo yem bıraktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince; Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemeleri adına kedi, köpek ve kuşların beslenmesi çalışmaları kapsamında toplamda 80 kilo yem dağıttı. - KAYSERİ

Hayvanların kısıtlamadan etkilenmemesi için polis doğaya yem bıraktı
Hayvanların kısıtlamadan etkilenmemesi için polis doğaya yem bıraktı
Hayvanların kısıtlamadan etkilenmemesi için polis doğaya yem bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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