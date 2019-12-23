: Hayvanların gizemli dünyasına yolculuk

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:48

Kosta Rika'da Guanacaste Vahşi Yaşam Gözetleme adlı örgütü kuran biyolog Losasso çifti, kurdukları tuzak kameralarla vahşi hayvanların en doğal hallerini görüntülüyor. Hayvanları korumanın önemini çocuklara aşılamak isteyen çift, bu görüntüleri okulları ziyaret edip çocuklarla da paylaşıyor. Çift şu ana dek 100'den fazla vahşi hayvan türünün 10 bin civarında videosunu çekmiş.

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