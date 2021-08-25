Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar
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Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar

Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylasında pikniğe gelerek çevreyi kirleten vatandaşlar yayla girişine asılan yazı ile uyarıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylasında pikniğe gelerek çevreyi kirleten vatandaşlar yayla girişine asılan yazı ile uyarıldı.

Sapanca Soğucak Yaylası Koruma Kollama ve Kalkındırma Derneği üyeleri, çevreyi kirleten vatandaşlar için yayla girişine uyarı pankartı astı. Yayla girişine asılan pankartta, 'Soğucak Yaylamızda hayvanlar gibi davranınız, onlar doğayı daha az kirletiyorlar' yazısı dikkat çekti. Dernek üyeleri, astıkları pankart sonrasında ise çevreye atılan çöpleri topladılar. - SAKARYA

Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar
Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar
Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar
Hayvanların doğayı daha az kirlettiğini belirterek işte böyle uyardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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