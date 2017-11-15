Hayvanların Cankurtaranı Ankara İtfaiyesi

Gece gündüz demeden yangınlara koşan itfaiye ekipleri, hizmet verdiği onlarca hizmet arasında yangın söndürmeden sonra en fazla emek ve mesaiyi mahsur kalan hayvanları kurtarma operasyonlarına harcıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son 3 ayda aralarında kedi, köpek, inek, koyun ve yılanın da bulunduğu 815 hayvanı düştüğü zor durumdan kurtararak, yaşamlarını sürdürmelerini sağladı. Yangınlar dışında da başı sıkışanların imdadına yetişen Ankara İtfaiyesi, merkeze ulaşan tüm ihbarları anında değerlendirerek, insan veya hayvan demeden her canlıyı kaldıkları zor durumdan kurtarmak için canla başla çalışıyor. Ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine kimi zaman sevimli bir kedi yavrusunu termal kamera kullanarak bir borunun içinden, kimi zaman küçük bir köpeği mahsur kaldığı çatıdan, tavan arasından, kimi zaman ısınmak için araçların kaportasına giren yavru kediyi, kimi zaman eve giren bir yılanı sabırla zarar vermeden kurtarıyor.



Ankara İtfaiyesi ekipleri, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında gelen yardım talepleri üzerine 514 kedi, 113 köpek, 136 değişik türde kuş, 13 büyükbaş hayvan, 4 küçükbaş hayvan, 29 yılan ve diğer türlerden 6 hayvanı sıkıştığı veya mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak sahiplerine teslim etti, sahipsiz hayvanları da yaşam alanlarına geri bıraktı. Ankara İtfaiyesi, sıkışma veya mahsur kalma durumunda yaralanan hayvanları da gerekli tedavisinin yapılması için bölgedeki sorumlu veterinerlik kuruluşlarına teslim ediyor. - ANKARA