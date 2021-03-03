Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

03.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:04
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

İZMİT'te evinde kedi, köpek, kuş gibi çeşitli hayvanlar besleyen, komşularının şikayeti üzerine bu nedenle uyarılan Erdal D., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

İZMİT'te evinde kedi, köpek, kuş gibi çeşitli hayvanlar besleyen, komşularının şikayeti üzerine bu nedenle uyarılan Erdal D., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Psikolojik sorunlar da yaşadığı öne sürülen Erdal D., ikna edilerek indirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı binada, komşuları evinde kedi, köpek, kuş gibi çeşitli hayvanlar besleyen Erdal D. hakkında belediyeye şikayette bulundu. Bunun üzerine belediye ekipleri Erdal D.'yi uyararak, hayvanları binadan uzaklaştırmasını istedi. Psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öne sürülen Erdal D., kendisine yapılan uyarı üzerine binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal D.'nin binanın önüne gelerek merdivenli araç ile kendisine ulaşmaya çalışan itfaiye ekiplerine çatıdan tuğla atması üzerine, bölgeye müzakereci polis yönlendirildi. Bina merdiveninden çatıya çıkan müzakereci polis, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Erdal D.'yi bulunduğu yerden inmeye ikna etti.

GÜÇLÜKLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler tarafından çatıdan indirilen Erdal D., sağlık kontrolü için binadan çıkarıldığı sırada nöbet geçirip, saldırganlaştı. Yanındakilere ve kendisine zarar vermeye çalışan Erdal D. güçlükle sedyeye yatırıldı. Binadan çıkarılan Erdal D., ambulans ile polis eşliğinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Eda Ece Sibel Can İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Erol Bulut Hakan Kutlu Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:06:40. #1.15#
title