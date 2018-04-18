Hayvanları Yanan Ahırdan Kurtardılar

Düzce'de meydana gelen yangında 3 ahır ve 2 samanlık zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesi Çakırsayfan köyünde İrfan Kurnaz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daha sonra yine Kurnaz'a ait bir ahır, Talat Keskin'e ait bir ahır ve 2 samanlığa sıçradı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren Kurnaz, hayvanlarını yangından kurtarmak için komşularından yardım istedi. Keskin ve komşuları, ahırlardan hayvanları kurtardı.

Hayvanları ahırlardan çıkarmak isterken dumandan etkilenen Talat Keskin'e, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede olan köye ulaşan itfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangından kurtarılan 10 büyükbaş hayvan, ahırların yanında bulunan meraya salındı.