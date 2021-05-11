Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı
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Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kanatlı hayvan taşıyan minibüs, refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi.

Elazığ'da kanatlı hayvan taşıyan minibüs, refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada 1' ağır 2 kişi yaralandı, çok sayıda kanatlı hayvanda telef oldu.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu bağlantısı ile Kömürhan Tüneli'nin arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan A.S.Ü. idaresindeki 44 ACG 324 plakalı kanatlı hayvan taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Hızını alamayan minibüs, iki aydınlatma direğini devirerek durabildi. Hurdaya dönen minibüste, 1'i ağır 2 kişi yaralandı, yola savrulan tavuk, hindi, kaz ve yavruların çoğu telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yeri güvenliğini alarak yolu trafiğe kapattı. Araç ve hayvanların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Kömürhan ve bağlantı tüneli arasında bulunan döner kavşaktan kaynaklı son 4 ay içerisinde 10 kaza meydana geldiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı
Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı
Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı
Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı
Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı
Hayvanları taşıyan minibüs refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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