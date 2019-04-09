Hayvanları Otlatırken Çobana Yıldırım Çarptı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvanlarını otlan çobana yıldırım çarptı. Ağır yaralanan çoban, kaldırıldığı hastanede öldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesi Cevher Dağı'nda hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki Tevfik Fikra Erkli, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgedeki şiddetli yağışın neden olduğu su baskınları ve sel nedeniyle yaralıya ulaşamayan sağlık ekipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşılan çoban, ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erikli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erikli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Muş'a gönderileceği belirtildi.

Erikli'nin ağabeyi İdris, amcası Ayetullah ile birlikte Muş'taki ağır kış koşulları nedeniyle kendilerine ait hayvanları Gaziantep'in Nizip ilçesine getirdikleri ve ay sonunda ise memleketi Muş'a dönme planı yaptıkları öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA