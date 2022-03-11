Hayvanları Ölünce Hayvansal Ürün Fabrikası Kurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanları Ölünce Hayvansal Ürün Fabrikası Kurdu

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Hayvancılık yaparken 25 danasını kaybeden Diyarbakırlı girişimci Kadriye Menekşe Doğan, hayvan sahiplerinin ilaç, vitamin ve katkı maddelerine daha rahat ulaşabilmesi için fabrika kurdu.

Hayvancılık yaparken 25 danasını kaybeden Diyarbakırlı girişimci Kadriye Menekşe Doğan, hayvan sahiplerinin ilaç, vitamin ve katkı maddelerine daha rahat ulaşabilmesi için fabrika kurdu. Arabasını satarak ilk teçhizatını alan Menekşe, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor

DailyMotion.com / Güncel

Fabrika, İhracat, İlaç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title