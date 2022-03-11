Hayvanları Ölünce Hayvansal Ürün Fabrikası Kurdu

Hayvancılık yaparken 25 danasını kaybeden Diyarbakırlı girişimci Kadriye Menekşe Doğan, hayvan sahiplerinin ilaç, vitamin ve katkı maddelerine daha rahat ulaşabilmesi için fabrika kurdu. Arabasını satarak ilk teçhizatını alan Menekşe, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor

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