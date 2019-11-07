07.11.2019 06:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 06:34

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, canlı hayvan taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

İnegöl ilçesinden Mustafakemalpaşa ilçesine küçükbaş hayvan taşıyan Hakkı Özer idaresindeki 26 ABM 086 plakalı kamyonet, Ataevler mevkisinde devrildi.

Özer ve yanında çalışan bir kişi kendi imkanlarıyla kamyonetten çıktı.

Kazada yaralanan Özer, kamyonetin kasasında bulunan 60 küçükbaş hayvanın kurtarılması için çevredekilerden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan Özer, hayvanları kurtarılmadan ambulansa binmek istemedi. Hakkı Özer, polis ekiplerinin çabasıyla tedavi edildi. Özer, tedavisinin ardından küçükbaş hayvanları, olay yerine gelen başka bir kamyonete, çevredekilerin de yardımıyla yükledi.

Kaza yapan kamyonetten sızan benzin belediye ekipleri tarafından temizlenirken, yolda bir süre yoğunluk oluştu.

Devrilen kamyonet, çekici tarafından kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazada, 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA