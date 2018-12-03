Hayvanları Korumak" Bahanesiyle Kumar Oynattıkları İddiası

Hayvanları Korumak" Bahanesiyle Kumar Oynattıkları İddiası

Eskişehir'de kullanılmayan bir tuğla fabrikasını kiralayıp "hayvanları koruma derneği" adı altında kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Hayvanları Korumak

Eskişehir'de kullanılmayan bir tuğla fabrikasını kiralayıp "hayvanları koruma derneği" adı altında kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda faal olmayan tuğla fabrikasında "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonda, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Fabrikada yapılan aramada kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.

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