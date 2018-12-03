Hayvanları Korumak" Bahanesiyle Kumar Oynattıkları İddiası

Eskişehir'de kullanılmayan bir tuğla fabrikasını kiralayıp "hayvanları koruma derneği" adı altında kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda faal olmayan tuğla fabrikasında "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonda, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Fabrikada yapılan aramada kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.