Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
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Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

06.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:52

Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri tarafından beslendi.

Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri tarafından beslendi.

Korana virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma saat 21.00 itibari ile başlayan yasakla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da vatandaşlar evlerine çekildi. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yaptı. Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri yetişti. Kent genelinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek belli noktalara mama bırakarak sokak hayvanlarını besledi.

Hayvanlara ilgi gösterildiğini aktaran vatandaşlardan Lütfiye Pirinç, "Hayvanlara mama verildi .Bunlar çok önemli. Hayvanların sevgiye ihtiyacı var ve açlar. Elimde imkan olsan daha çok yardım edeceğim. Bir hayvana eziyet edilince dayanamıyorum. Allah polisimizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisin hayvanlara mama verdiğini aktaran vatandaşlardan Musa Akkalı ise ekiplere teşekkür etti.

Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
Hayvanları koruma polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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