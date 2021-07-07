Son dakika haber! Hayvanları Koruma Kanunu'nda "hayvanla cinsel ilişki" ifadesi değişebilir
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Son dakika haber! Hayvanları Koruma Kanunu'nda "hayvanla cinsel ilişki" ifadesi değişebilir

Son dakika haber! Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'hayvanla cinsel ilişki' ifadesi değişebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan "hayvanla cinsel ilişki" ifadesinin "hayvana tecavüz, hayvana cinsel istismar" şeklinde değiştirilebileceği öğrenildi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan "hayvanla cinsel ilişki" ifadesinin "hayvana tecavüz, hayvana cinsel istismar" şeklinde değiştirilebileceği öğrenildi.

AK Parti milletvekillerinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunduğu Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken, teklifin ilk üç maddesi kabul edilmişti. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan "hayvanla cinsel ilişki" ifadesinin ise "hayvana tecavüz, hayvana cinsel istismar" şeklinde değiştirilebileceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kanun'un 14. maddesinde yer alan "tehlikeli hayvan" isimlerinin tek tek yazılması yerine Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından hayvanların tek tek "tehlikeli hayvan olarak" belirleneceği şekilde düzenleme yapılmasının da gündeme geldiği öğrenildi.

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yem için kullanılan arpa ve buğdayın ucuz fiyattan tedarikine devam etmesini istediği öğrenildi. Kuraklığa bağlı olarak arpa ve buğdayda rekolte düşüşü beklentisinin olduğu, arpada meydana gelen rekolte düşüşüne karşın TMO'nun 2,5 milyon ton ithalat izni olduğu, ihtiyaç duyulursa bu iznin arttırılabileceği öğrenildi.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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