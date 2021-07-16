HAYVANLARI ÇOK SEVDİLER

Zihinsel Engelli ve alzheimerlı bireylerin vakitlerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde engelli bireylerin yüzü gülüyor.

Zihinsel Engelli ve alzheimerlı bireylerin vakitlerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde engelli bireylerin yüzü gülüyor. Son olarak Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden engelli bireyler, hayvanları yakından görme fırsatı yakalayarak keyifli bir gün geçirdiler.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi zihinsel engeli bireyleri sosyal hayata katmaya devam ediyor. Merkez içinde verilen eğitimlerin yanı sıra merkezden faydalanan engelli bireyleri hayvanat bahçesine götüren merkez yetkilileri, geziler sayesinde sosyal hayata karışan engelli bireylerde gözle görülür değişikler olduğunu ifade ettiler. Hayvanları yakından görme fırsatı yakalayan engelliler farklı bir deneyim yaşarken hayvanlar hakkında da bilgilendirildiler.

Belirli bir yaş sonrası engelli bireylerin bakımın zorlaştığını belirten aileler ise, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde engelli yakınlarının hem büyük gelişim gösterdiğini hem de merkez sayesinde kendilerine daha fazla vakit ayırabildiklerini ifade ettiler.

Kaynak: Habermetre