Hayvanlarda süt verimini etkileyen meme siğillerine karşı geliştirilen yerli merhemin üretimine... Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak yerli merhemin (pomat) seri üretimine başlandığı bildirildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak yerli merhemin (pomat) seri üretimine başlandığı bildirildi.

MAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda, hayvanlardaki meme siğillerinin tedavisi için üretilen merhemin patentinin alındığı belirtildi.

Seri üretimine geçilen merhem sayesinde hem süt hem de yeni doğan kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale, üretilen yerli pomatla aşıya gerek kalmadan hızlı ve etkili sonuç alınacağını vurguladı.

Evcil ve yabani hayvanda siğillere rastlandığına değinen Kale, "Özellikle sığırlardaki siğil olguları, meme ve meme başında görülmesi sonucu meme tıkanması ve sütün az gelmesi, meme körleşmesi, süt sağımının yapılamaması ve yeni doğan buzağıların memeden süt ememesi gibi sorunları ortaya çıkardığından ekonomik kayıplara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA