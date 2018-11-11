Hayvanlara Yönelik Suçlar TCK'ya Göre Cezalandırılsın"

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, hayvan haklarıyla ilgili yeniden düzenlenen ve TBMM'ye sunulmaya hazırlanılan yasa tasarısına tepki göstererek, hayvanlara karşı işlenen suçların TCK'ya göre cezalandırılmalarını istedi.

Hayvan severler ve Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, PTT şubesi önünde yaptıkları basın açıklamasında, hayvanlara yapılan kötü muamele ve suçlarla ilgili yeniden düzenlenen ve TBMM'ye verilmesi gündemde olan yeni yasa tasarısına dair basın açıklaması yaptı.

Hayvan Hakları STK, Platform, Dayanışma Gurubu ve Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu adına konuşan Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvanlara yönelik şiddet ve işkencelerin artması karşısında, yasanın TCK kapsamına alınması ve hayvanlar için daha iyi koşulların sağlanması bağlamında "Bu yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın" talimatının ardından bürokratların çalışma başlattığını, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili yasa tasarısı hazırladıklarını dile getirdi.

Dernek başkanı Keskin, Ankara'da bile bir tek belediyenin ölüm kampı barınağına gitmemiş olan, uygulamalardan ve ölüm koşullarından habersiz bakanlık bürokratlarının, kapalı kapılar ardında STK'lardan ve kamuoyundan gizleyerek bu katliam kanun tasarısını ölüm maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı'na ve TBMM'ye sunma hazırlığında olduklarını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Kanun yasa tasarısında hayvanları sürgün edecek maddeler bulunmaktadır. Şimdi ise, 'izle-denetle' kılıfı altında yüzbinlerce hayvanın devasa toplama kamplarına kapatılmasını içeren yasa tasarısının katliamlar getireceğini ve bunun yanında sokak hayvanı sayısında da artışlara sebep olarak kırsalda yaşayan halktan gelen şikayetleri çözmekten ziyade büyüteceğini Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz. Kanun, Türk Ceza Kanunu kapsamına alındığında işkence, tecavüz, öldürme suçlarının cezaları 2 yıl 1 aydan başlamalı. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmaları ve alındığı yere bırakılmasını esas alan 6. madde kesinlikle değiştirilmemeli, belediyelerce uygulanması sağlanmalı."