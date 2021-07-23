Hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı
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Hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı

Hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2021 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara kötü muamele gösteren 15 kişiye toplamda 68 bin 139 TL idari para cezası yazıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2021 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara kötü muamele gösteren 15 kişiye toplamda 68 bin 139 TL idari para cezası yazıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2009-2020 yılları arasında 107 kişiye 474 bin 51 TL idari para cezası uyguladı. 2021 yılında ise Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara zarar veren ya da istismarda bulunan 15 kişiye toplam 68 bin 139 TL idari para cezası uygulandı.

Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 2005-2020 yılları arasında bin 607 kişiye 1 milyon 265 bin 445 TL idari para cezası uygulandı. 2021 yılında Samsun'da ise şu ana kadar 150 kişiye toplam 247 bin 969 TL idari para cezası uygulandı.

Müdürlük tarafından yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında 2002-2020 yılları arasında toplam bin 4 hayvan tedavi edilip, doğal yaşam alanlarına tekrar salındı. 2021 yılında şu ana kadar ise toplam 29 hayvanın tedavisi tamamlanarak doğal yaşam alanlarına tekrar bırakıldı. Öte yandan bu yıl 3 bin 800 kg yem doğaya bırakılarak yaban hayata destek olundu. - SAMSUN

Hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı
Hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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