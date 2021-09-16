Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan pikap sürücüsü yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilerek alev aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan pikap sürücüsü yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilerek alev aldı.

Olay Siverek-Karacadağ karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cevher S. Hakimiyetinde ki 13 DE 079 plakalı pikap seyir halindeyken, aniden yola çıkan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole devrilen pikap, bir süre sonra alev aldı. Yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale ederek, olay yerine itfaiye ekiplerini çağrdı.

Çevredekiler ve itfaiye tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, pikapta büyük hasar meydana geldi.

Yaklaşık yarım saat kapanan Siverek-Karacadağ karayolu pikabın söndürülmesi sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

 Şanlıurfa'da bir garip olay! Mağaza önünde duran cansız mankeni çaldı

Şanlıurfa'da bir garip olay! Mağaza önünde duran cansız mankeni çaldı

 Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Gökhan Çıra Bensu Soral Yeşim Salkım
Spor Cristiano Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 01:53:24. #1.17#