Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
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Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi

Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki doğa parkındaki hayvanlar, aşırı sıcaklar nedeniyle buzlu meyve kokteyli ve soğuk su ile serinletiliyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki doğa parkındaki hayvanlar, aşırı sıcaklar nedeniyle buzlu meyve kokteyli ve soğuk su ile serinletiliyor.

Tarsus Doğa Parkı'ndaki 69 çeşit ve bin 500 hayvan, bakıcılarının desteği ile buzlu meyve kokteyli ve soğuk su ile serinletilmeye çalışıldı. Günde ortalama 5 bin ziyaretçisi ile ilgi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait doğa parkındaki hayvanları serinletmek için bakıcılar her yaz seferber oluyor. Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde hissedildiği parkta her gün yapılan bu serinletme çalışmaları ziyaretçileri de memnun ediyor. Doğa parkında görevli Veteriner Hekim Yılmaz Ölmez, hayvanların mutluluğu için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Ölmez, "Artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak hayvanlarımızı serinletmek amacıyla, çeşitli meyve kokteylleri ikram ediyoruz. Havuzlarımızla birlikte hayvanlarımızın sıcaklarla mücadele etmeleri için yaz aylarında destek oluyoruz" dedi.


Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi
Hayvanlara buzlu kokteyl ve soğuk su ile sıcak önlemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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