Hayvanlar üzerinde deney yapan markalar! Hayvan deneyi yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Save Ralph filmiyle hayvan deneyi yapmayan markalar yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi birçok kozmetik marka hayvanlar üzerinde deney yapıyor. Kozmetik sektörü için kullanılan bir tavşanın başına gelenleri gözler önüne seren Save Ralph kısa filmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çarpıcı bir etki bıraktı. Peki, hayvanlar üzerinde deney yapan markalar hangileridir? Hayvan deneyi yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Hayvanlar üzerinde deney yapan kozmetik firmaları:

Air Wick, Axe, Avon, Biotherm, Braun, Cacharel, Calgon, Carefree, Clear, Comfort, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Dove, Durex, Estee Lauder, Febreze, Finish, Garnier, Gillette, Giorgio Armani, Glade, Head & Shoulders, Helena Rubinstein, Hugo Boss, Ivory, Johnson & Johnson, Kerastase, L'Oreal, L'Occitane, Lacoste, Lancome, Listerine, Lux, M.A.C., Max Factor, Maybelline, Mr. Clean, Neutrogena, Nivea, Olay, Old Spice, Organix, Pampers, Pantene, Procter & Gamble, Purex, Ralph Lauren, Reckitt Benckiser, Schwarzkopf, Signal, Tommy Hilfiger, Vaseline, Vichy, Vicks, Victoria's Secret, Yves Rocher.

Hayvanlar üzerinde deney yapmayan kozmetik firmaları:

Africa Organics, Almawin, Aubrey, Avalon, Body Essence, Burt's Bees, Ciel D'Azur, Dalan, Dalin Organik, Dermalogica, Dermalush, Dr. Hauschka, Ecem Kozmetik, Ecover, Erbaviva, Evora, Giovanni, Lush, Salon Natural, The Body Shop, Trukid.

*Yukarıda adı geçen firmaların büyük çoğunluğu PETA'nın 'Cruelty Free Cosmetics' listesinden alınmıştır. Avon gibi ürünlerinin çok büyük kısmında hayvan deneyleri yapmayı çoktan bırakmışi olan bazı firmalar, tüm ürünleri kriterlere uymadığı için bu listede yer almıyor olabilir. Satın aldığınız ürünün hayvan üzerinde test edilip edilmediğini anlamanın en sağlıklı yolu ürün ambalajında 'hayvanlar üzerinde test edilmemiştir' ibaresinin bulunup bulunmadığını kontrol etmektir.

1. Her yıl yüzlerce kozmetik şirketi, ürünlerini milyonlarca hayvan üzerinde dener

Bu deneylere gerekçe olarak ürün içeriklerinin insanlar için kullanıma uygunluğunun kontrolünü gösterirler. Fakat Çin ve Brezilya dışında dünyanın hiçbir ülkesinde kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini gerektiren kanunlar bulunmamaktadır. Lush ve The Body Shop gibi güvenilir kozmetik markaları hayvanlar üzerinde deney yapmayı uzun yıllar önce bırakmışlardır.

2. Kozmetik sektöründeki hayvan testlerinin büyük çoğunluğu ürünün cildi ve göz dokusunu tahriş edip etmeyeceğini anlamak için yapılır.

Bu testler sırasında uygulanan yöntemlerden biri, bilinci yerinde olan tavşanların gözüne kozmetik ürün damlatmaktır. Acı içinde çığlıklar atan bu tavşanların bir kısmı testten kaçmaya çalışırken boyun ve omurgalarını kırarak ölürler. Ölmeyen diğer deney tavşanlarına ise testten önce ya da sonra ağrı kesici bile verilmez.

3. Yaygın olarak uygulanan bir başka testte denek hayvanının belirli bir maddenin ne kadarına maruz kaldıktan sonra öldüğü ölçülür.

Bu test sırasında hayvan ölene kadar aynı madde defalarca traşlanmış cildine uygulanır. Bu testin haftalarca sürdüğü vakalar bulunmaktadır.

4. Yapılan hayvan testlerinin çok büyük kısmı canice olduğu kadar kullanışsızdır.

Bu testlerde belli bir maddenin toksisitesinin yalnızca o hayvan üzerindeki etkisi ölçülür ve elde edilen sonuçların büyük kısmı insanlar için kullanılamaz bilgilerden ibarettir.

5. Kozmetik ürünlerin hamile kadın ve bebeklerde etkisinin ölçülebilmesi için hamile tavşanlar özellikle öldürülür.

Bu hayvanların karınlarındaki yavrular çıkarılarak ürünün insan fatus'una yapacağı etki ölçülmeye çalışılır.

6.Kozmetik ürünlerin yutulması halinde sağlığa zarar verip vermeyeceğinin anlaşılması için deneylerde kullanılan hayvanlara zorla besleme testleri yapılmaktadır.

Bu teste maruz kalan hayvanlara aynı madde gün içinde defalarca zorla yedirilir. Hayvana yutturulan madde kendi ağırlığının yarısına kadar artırılır. Test süresi birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Böylece bir hayvanın belli bir maddeden ne kadar tükettiğinde öldüğü hesaplanır.

7. Yılda en az 115 milyon hayvan, testlerde kullanılmaktadır.

Bu hayvanların bir kısmı testler sırasında ölmekte diğerleri acı içinde laboratuar kafeslerinde bir sonraki deneyi beklemekte ve ağır psikolojik şartlar altında hayatta kalmaya çalışmaktadır. İstatistikler deneye maruz kalan hayvanların yarısının ortalama 2-3 hafta sonra öldüğünü göstermektedir.

8. Hayvan deneylerinin çoğunda körlük, deride parçalanma, ağır yaralanma gibi hasarlar alan hayvanlar iyileşmezlerse öldürülürler.

İyileşmeyi başaranlarsa yeni deneylere tabii tutulurlar.

9. Deneylere maruz kalan hayvanlar tüm yaşamlarını küçük, karanlık kafeslerde çoğunlukla aç bırakılarak geçirirler.

Kafesten çıktıkları yegane zaman üzerlerinde deney uygulandığı süredir.

10.Hayvan testi yapan markaların ürünlerini almayarak, bu ürünleri kullanan arkadaşlarınızı bilgilendirerek bu vahşetin sonlanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Günümüz teknolojisinde bilgisayar sistemleri ve yapay hücre gibi birçok yöntem kullanılarak hayvan testleri tamamen bitirilebilir. Kozmetik firmalarının hayvanlar üzerinde test yapmaya devam etmesinin tek nedeni maliyetin daha düşük olması ya da canlarının böyle yapmayı istemesidir.

HAYVAN DENEYİ YAPMAYAN MARKALAR NASIL ANLAŞILIR?

Bir markanın, hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğini anlamak için bazı ibareler var. Deneysiz sertifikasına sahip markaları bulabilmek için en basit yöntemlerden birisi, ambalajları kontrol etmek. Eğer ürünün ambalajında "Not Tested On Animals" şeklinde bir ibare ve tavşan şeklinde bir logo varsa, hayvanlar üzerinde denenmediğinden emin olabilirsiniz. Hangi markaların deneysiz olduğunu anlamak için ürünün "cruelty free" sertifikasına sahip olduğuna bakmalısınız. Elbette hayvanlar üzerinde deney yapmayı tercih etmeyen markalar da var. Bu yolu izlemeyi seçenlere hayvan deneysiz, vegan ya da vejetaryen sertifikaları veriliyor.

Hayvan deneysiz ve vegan sertifikası almış markalar, hiçbir şekilde hayvanlar üzerinde deney yapmıyor, tedarikçilerinin de bu yöntemi kullanmasına izin vermiyor. Vejetaryen markalar ise tüm bunlara ek olarak hayvansal gıda içeren ürünleri kullanmıyor.

Kaynak: Yeşilist