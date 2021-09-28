Hayvanlar mikroçiple kimliğe kavuşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvanlar mikroçiple kimliğe kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hayvanlar mikroçiple kimliğe kavuşuyor

Tekirdağ'da yapılan uygulama ile köpekler çiple kimliklendiriliyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yapılan uygulama ile köpekler çiple kimliklendiriliyor. Bu uygulama sayesinde kayıp, çalıntı veya kaza durumlarında en kısa sürede söz konusu hayvanın sahibine ulaşması sağlanacak. Aynı zamanda AB ülkelerine seyahatlerde hayvanın uluslararası standartlara uygun mikroçip taşıması şartı aranıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünce İlçe Müdürlüklerinde görev yapan ilçe sistem sorumlularına kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında çip uygulama, pasaport düzenleme ve PETVET sisteminde kayıt ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yönetmelik kapsamında kedi ve köpeklere deri altı mikroçip uygulanacak ve pasaport düzenlenecek. Uygulama köpeklerde başlarken, kedilerde ise 2022 yılı itibari ile başlayacak.

Mikroçiple AB ülkelerine seyahat edebilecekler

Bu uygulama ile köpek ve kediler Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde tanınan kalıcı ve gerçek bir kimlik sahibi olmuş olacak. Bir başka deyişle hayvanlar elektronik kimliğe kavuşmuş olacak. Uygulama sayesinde kayıp, çalıntı veya kaza durumlarında en kısa sürede söz konusu hayvanın sahibine ulaşma imkanı sağlanmış olacak. Mikroçip uygulaması Avrupa da birçok ülkede zorunlu. 01.10.2004 tarihinden itibaren uygulamaya konulan düzenleme gereği AB ülkelerine seyahat edecek olan petlerin uluslararası standartlara uygun mikroçip taşıması şartı aranıyor. - TEKİRDAĞ

Hayvanlar mikroçiple kimliğe kavuşuyor

Hayvanlar mikroçiple kimliğe kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Literatürde bir ilk! Koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda kalp yetmezliği saptandı

Literatürde bir ilk! Koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda kalp yetmezliği saptandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayvanlar mikroçiple kimliğe kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:47:13. #1.11#