Hayvanlar için sokağa bırakılan mama kaplarını böyle tekmeledi... 4 bin 123 lira ceza yedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayvanlar için sokağa bırakılan mama kaplarını böyle tekmeledi... 4 bin 123 lira ceza yedi

Hayvanlar için sokağa bırakılan mama kaplarını böyle tekmeledi.

Hayvanlar için sokağa bırakılan mama kaplarını böyle tekmeledi... 4 bin 123 lira ceza yedi
18.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:08

Hayvanlar için sokağa bırakılan mama kaplarını böyle tekmeledi... 4 bin 123 lira ceza yedi

'Parka kedi köpek doluyor' diyerek kaplara mama ve su bırakan hayvansevere tepki gösteren şahsa 4 bin 123 lira ceza kesildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, sokak hayvanları için parka bırakılan mama ve su kaplarını, 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlal ederek' tekmeleyen bir şahsa 4 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medya üzerinden binlerce kişiye ulaşmasıyla şahıs, yaptıklarından dolayı özür diledi.

Edinilen bilgiye göre; olay Fatih Mahallesi Halman Sokak üzerindeki parkta yaşandı. Dün saat 16.00 sıralarında, parka sokak hayvanlarına kaplarda mama ve su koyan Yavuz Baykal'ın (65), yanına iddialara göre N.B. isimli şahıs geldi. Ardından Baykal'a "Bu ne kardeşim; kedi, köpek, sinek doluyor buralara" diyerek mama ve su kaplarını tekmeleyip dağıtarak tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şahıs uzaklaştı. Bu esnada, Baykal'ın komşuları ise yaşanılanları saniye saniye cep telefonlarıyla görüntüledi.

'Şüpheliye 4 bin 123 lira ceza kesildi'

Olayın akabinde, vatandaşlar Eskişehir Valiliğine görüntülü ihbar yapılırken, görüntüler sosyal medyada ise büyük tepki topladı. Ardından Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesinde Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı, yaklaşık yarım saat gibi bir sürede tespit ederek cezai işlem uyguladı. N.B.'ye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14/a maddesine Muhalefet suçundan 973 lira olmak üzere toplam 4 bin 123 lira ceza kesildi.

'Şahıs tepkiler üzerine özür diledi'

Ayrıca Yavuz Baykal, ifadesinde, şahsı tanımadığını aralarında kasten yaralama olayı veya tehdit hakaret olayının meydana gelmediğini, daha sonra şahsın kendisine ulaşarak özür dilediğini ve yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediğini belirtti. Baykal, şahıstan herhangi bir dava ve şikayetinin olmadığını da polis ekiplerine bildirdi.

'Zabıta ekipleri sokak hayvanları için dolaştı'

Öte yandan olayın yaşandığı sokakta zabıta ekipleri ise, "Değerli Fatih Mahallesi sakinleri, sokaklar hayvanların yaşam alanlarıdır. Hayvanlara zarar vermeyin, hayvanlara zarar verenler 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezaya tabidir" şeklinde anons yaparak sokaklarda dolaştı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Haber
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Neva Türkan Şoray Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Çocuk İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Hayvanlar için sokağa bırakılan mama kaplarını böyle tekmeledi... 4 bin 123 lira ceza yedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 18:09:01. #1.14#
title