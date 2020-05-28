Hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten şahıslara operasyon: 14'ü veteriner 17 gözaltı
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Hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten şahıslara operasyon: 14'ü veteriner 17 gözaltı

Hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten şahıslara operasyon: 14'ü veteriner 17 gözaltı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.

28.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:57

Hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten şahıslara operasyon: 14'ü veteriner 17 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanlara ait kulak küpelerini yasa dışı yollarla imal ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce, "Örgütlü olarak işlenen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yeni basılmış bin 710 kulak küpesi, 10 kulak küpesi üretim makinesi, çok sayıda kullanılmış hayvan küpesi ve hayvan sevk belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

(BB-SD-HA-Y)

Hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten şahıslara operasyon: 14'ü veteriner 17 gözaltı

Kaynak: İHA

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