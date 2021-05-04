Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
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Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelere hayvanlar için yem bırakıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelere hayvanlar için yem bırakıldı.

İlçede faaliyet gösteren Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği üyeleri, pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için devreye girdi. İlk olarak mahalleri gezerek sokak hayvanlarına yem bırakan dernek üyeleri, daha sonra yüksek rakımlı bölgelere çıkarak değişik noktalara yem bıraktı.

Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, mahalle mahalle ve köy köy gezerek her yere hayvanlar için yem bıraktıklarını belirterek, "İnşallah hiçbir hayvanımızı aç bırakmayacağız. Yüksekova'nın yüksek tepelerine çıkmış durumdayız. Bu çalışmalarımızı canı gönülden yapıyoruz. İnşallah bundan sonra bu çalışmalarımız daha da sık görülecek" dedi. - HAKKARİ

Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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