03.09.2019 16:28

Sanatatak'ın B-Inspired serisinin ikinci konseri olan "Hayvanlar Hakkında Bir Konser", 25 Eylül'de Babylon sahnesinde gerçekleşecek.

Konserin detayları İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Toplantıya Sanatatak'ın kurucusu Ays¸egu¨l So¨nmez'in yanı sıra konserde yer alacak sanatçılardan Seçkin Erdi, Volkan İncüvez, Güç Başar Gülle ile Alper Antmen katıldı.

Ayşegül Sönmez, konserde kuşlu, turnalı, koyunlu, atlı, yılanlı türkülerin farklı müzik deneyimleri ile ele alınacağını söyledi.

Konserin ilhamını 16. İstanbul Bieanlin'den aldıklarını belirten Sönmez, "Bienalin kavramsal çerçevesi olarak açıklanan 'Yedinci Kıta: Tekillikler, Göçler ve Kültürel Yeniden Tanımlamalar'dan esinlendik. Alternatif tarihlerin arkeolojilerine hayvanlı şarkılarda rastlayabilir miyiz? Kültürümüze, ortak belleğimize ait türkülerimiz, şiirlerimiz bize hayvanlarla ilgili ne söyler? Çağımızın hayvanlı türküleri bu coğrafyayı ve insanını nasıl tarif eder? İşte bu ve bunun gibi pek çok soruya hayvanların zarafeti eşliğinde, hayvanlarımız rehberliğinde yanıt arayacağız." ifadelerini kullandı.

Yakuti Köyü'nden Şaman geleneklerine uygun şarkılar söyleyen Yakutistanlı sanatçı UUTAİ Olena'nın onur konuğu olacağı konserde, Ağaçkakan, Debdebe, Document1, Göksenin Blues Band ft. Deniz Türkali, Güç Başar Gülle, Kırkbinsinek ve Volkan İncüvez sanatseverlerle buluşacak.

Orhan Veli, Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan da esintilerin olacağı konserde, Kemal Varol'un son romanı "Aşıklar Bayramı"ndan bir uyarlama yer alacak.

"Hayvanlar Hakkında Bir Konser", 25 Eylül'de Babylon'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA