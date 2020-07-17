Hayvanlar güneşten tente ile korunuyor Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman'da satışa çıkarılan kurbanlıklar güneşli havadan tentelerle korunmaya çalışılıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman'da satışa çıkarılan kurbanlıklar güneşli havadan tentelerle korunmaya çalışılıyor.

Adıyaman'da, kent merkezinde alıcılarını bekleyen kurbanlıkların Adıyaman'ın hava sıcaklıklarına ve güneş ışınlarına maruz kalmamaları için tente ile korunmaya çalışılıyor. Hayvan satıcıları havaların bu yaz sıcak olduğunu ve kurbanlıklarında güneşten etkilenmemeleri için tente ile gölgelik yaparak hayvanları serin tutmaya çalıştıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA