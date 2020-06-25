Hayvanlar güneş enerjisiyle sulanıyor
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Hayvanlar güneş enerjisiyle sulanıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyü sakinleri, hayvanlarını sulamakta kullandıkları kuyunun enerji masraflarına yetişemeyince, güneş enerjisine yöneldi.

Hayvanlar güneş enerjisiyle sulanıyor
25.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:36
AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyü sakinleri, hayvanlarını sulamakta kullandıkları kuyunun enerji masraflarına yetişemeyince, güneş enerjisine yöneldi. Kuyunun üzerine 7 bin lira maliyetle güneş panelleri yerleştirildi. Buradan elde edilen elektrikle kuyudan çekilen suyla hayvanların ihtiyacı giderilmeye başlandı.

Sinanpaşa'ya bağlı Bulca köyünde muhtar Mikail Kırmızı önderliğinde köyün su çıkan boş alanına kuyu yaptırıldı. Kuyunun yanına da hayvanların su içmesi için birbirine bitişik 3 tane beton yalak inşa edildi. Kuyudaki motoru bir müddet jeneratörle çalıştırarak yalakları suyla doldurup hayvanlarını sulayan köy sakinleri enerji masrafı çok olunca, çözümü güneşten elektrik üreten sistemde buldu. Kuyudaki motorun çalışması için kurulan sistemde 2 panel saatte 350 kilovat elektrik üretip, 5 ton su çıkarıyor. Bu şekilde yalaklara aktarılan suyla hayvanlar için güneş enerjisinden yararlanılarak ücretsiz su sağlanabiliyor. Sistemin toplam maliyetinin 7 bin lira olduğu belirtildi.Bulca Köyü Muhtarı Mikail Kırmızı, "Meramızda su yetersiz olması nedeniyle hayvanlarımızın tüketmesi amacıyla köylü vatandaşlarımızın yardımıyla derin kuyu açtırdık. Bu kuyuyu jeneratörle bir müddet çalıştırdık. Ama baktık ki bu şekilde olmayacak. Daha sonra panelle güneşten elektrik üreten sistem kurduk. Saatte 5 tona yakın su çıkarmaktadır. Bu da bizim köyümüzün hayvanlarını sulamaya yeterlidir" dedi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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