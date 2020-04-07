Hayvanlar doğal yaşamında görüntülendi
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Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Hayvanlar doğal yaşamında görüntülendi

Hayvanlar doğal yaşamında görüntülendi Tarım ve Orman Bakanlığı her hafta doğal hayatta yaşayan hayvanların görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

07.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:52
Hayvanlar doğal yaşamında görüntülendi

Hayvanlar doğal yaşamında görüntülendi

DÜZCE - Tarım ve Orman Bakanlığı her hafta doğal hayatta yaşayan hayvanların görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, doğal hayatta yemek arayan hayvanların görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca, dağ keçilerinin düz duvara tırmanma görüntüsü de video içerisinde yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin dört bir yanında doğal yaşam alanları sürekli izleniyor. İzlenimler kapsamında Türkiye'de bulunan hayvan çeşitleri belirleniyor. Ayrıca, izlenimler sırasında doğal hayatta hayvanların nasıl yaşandığının merakı giderilmesi içinde çeşitli görüntüler sosyal medyadan da paylaşılıyor. Daha önce nesli tükenen hayvanların paylaşıldığı görüntülerde bu sefer yaban hayatta yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar paylaşıldı. Ayrıca, görüntülerde bir dağ keçisinin kar üzerinde hiç takılmadan yürümesi ve daha sonra düz bir duvara tırmanma görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde ayrıca bir ağaç kakanın kendisine yuva yapması, bir tilkinin kar altında yemek arayışı ile sincap görüntüleri de paylaşıldı.

Hayvanlar doğal yaşamında görüntülendi

Kaynak: İHA

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Hayvanlar doğal yaşamında görüntülendi
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