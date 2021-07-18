Hayvanlar artık can ama can hâlâ ucuz

Hayvan hakları savunucularının itirazlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda onaylanan 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hayvan hakları savunucularının itirazlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda onaylanan 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hürriyet Pazar olarak uzun süredir takip ettiğimiz ve bir an önce çıkarılmasını arzuladığımız kanun hayvan hakları savunucularını tatmin etmese de birçok değişikliği ve yeni uygulamayı da beraberinde getiriyor...

KANUNDA NELER VAR?

Kedi ve köpek sahipleri 31 Aralık 2022'ye kadar dijital kimlik almak zorunda.

Petshop'larda bundan sonra kedi ve köpek olmayacak ama 'katalog'dan seçilen kedi ve köpekler Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izin verilen üretim yerlerinden satın alınabilecek.

Eskiden kabahat niteliğinde olan hayvanlara işkence, acımasız ve zalimce muamelede, cinsel saldırı ve tecavüz fiilleri artık suç.

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.

Ev hayvanını terk edenlere hayvan başına 2 bin lira idari para cezası kesilecek.

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvan neslini yok eden kişiyse 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Sirkler ve yunus parkları artık yasak. Ancak mevcut işletmelere tasfiye için 10 yıl süre tanınacak.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek.

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2022, diğer belediyelerse 31 Aralık 2024'e kadar hayvan bakımevleri kuracak.

NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Hayvanları, korunması gereken birer canlı olarak tanımlayan 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun adı 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmedi.

Petshop'larda kedi ve köpeklerin fiziken satışları yasaklandı ancak üretim çiftliklerinde satış devam edecek.

- Cezaların yeterince caydırıcı olmadığını savunan sivil toplum örgütleri, hayvanı kasten öldürme fiili için 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası belirlenmiş olsa da gerek uygulamadaki takdiri indirimler gerekse infaz kanunlarındaki düzenlemelerle bu fiili işleyenlerin hapisle cezalandırılmayacağını öne sürüyor.

Kanun teklifinde, avcılık ve av turizmine ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almaması da temel eleştirilerden...

Hürriyet Pazar, bu yasal düzenlemeyi yakından takip ediyordu. 6 Aralık 2020 ve 4 Nisan 2021 tarihli kupürler...

Kaynak: Hürriyet