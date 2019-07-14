Hayvanlar alemi!

Bursa'da artan sıcaklardan dolayı zor anlar yaşanırken, Hera isimli kedinin dondurma keyfi renkli görüntülere sebep oldu. Yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklığının arttığı Bursa'da zor anlar yaşanırken, aynı zamanda ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Sibel Zengin, sıcak havalardan bunalan İran kedisi Hera'ya dondurma yedirdi. Külahtaki dondurmayı afiyetle yiyen Hera'nın görüntüleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

KÖPEK İLE KEDİNİN OYNAMASI KAMERAYA YANSIDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köpek ile kedinin oynaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüksekova'da şantiyede çalışan Murat Aslan iş çıkışı arabasına binmek üzereyken, şantiye alanında köpek ile kedinin oynamasını kameraya kaydetti. Köpek ile kedinin birlikte oynaması ve köpeğin kedinin başını patisiyle okşaması bir hayli güldürdü. Köpek ile kedinin sevimli hallerini cep telefonuna kaydeden Aslan, "Aslında alanda bir sürü köpek ve kedi var ama bu sefer, köpek ile kedinin bir arada olmasını ve birbiriyle oynaması beni şaşırttı. Ben de onların o güzel oynamasını cep telefonuma kaydettim hemen" dedi.

YABAN HAYATI FOTOKAPANA YANSIDI Erzurum'da bir Youtuber tarafından doğa hayatını yakından incelemek kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara ayı ve tilkilerin renkli görüntüleri yansıdı. Erzurum'un Olur ilçesinde bir Youtuber doğa hayatını incelemek ve takipçilerine izletmek için kurduğu fotokapana ayı ve tilkilerin gün içerisindeki halleri yansıdı. Görüntülerde önce bir bozayı yer alıyor. Ayı beslenmek için sabah saatlerinde yiyecek aramaya çıkıyor. Videonun devamında objektife bu kez bir tilki yansıyor. Hamile olduğu düşünülen tilki de karnını doyurmak için yiyecek aramaya çıkıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA