Hayvanın Refahını Koruyun Etiniz Lezzetli Olsun"

Kurbanlık hayvanın, etinin kaliteli ve lezzetli olması için kesimden önce stresten uzak tutulması gerektiği bildirildi.

Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanına kurbanlıkların kamyonlarla taşındığını belirterek, nakil sırasında ve ahırlarda hayvanlarda hem bedensel yaralanma hem de stres oluşturacak davranışlardan uzak durulmasını önerdi.

Kurbanlık hayvanlara hassas davranılmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Tayar, aksi halde etin beklenen lezzette olmayacağını söyledi.

Tayar, kurbanlık için seçilecek hayvanın sağlıklı olmasına, gebe olmamasına, dişi hayvan tercih edilmemesine özen gösterilmesini isteyerek, şöyle konuştu:

"Büyükbaş hayvanlarda hayvan pasaportu diye isimlendirdiğimiz hayvanın kimlik belgesini taşıyan bir doküman vardır. Satılan alınacak hayvanlar belediyelerin belirlediği pazar yerlerinden alınması gerekiyor. Satın alınacak hayvanlarda kulak küpesi ve hayvan pasaportu olması gerekiyor. Bunlarda veteriner hekim kontrolü yapılmaktadır. Bu hayvanlarda her hangi bir sağlık problemi yoktur. Tüketici olarak bizler, alınacak hayvanlarda kulak küpesini görmemiz ve hayvan pasaportunu almamız yeterlidir. Daha sonra bu kulak küpesi üzerinde ki numara ile Tarım ve Orman Bakanlığının sitesine girildiği zaman o numaralı hayvanın nerede doğduğunu, kaç yaşında olduğunu, hangi aşıların yapıldığını, hangi hastalıkları geçirip geçirmediğini görebiliriz. Küçükbaş hayvanlarda da nakil belgesi ve hayvanın kayıtlı olması önem taşır."

Hayvanın ürkütülmeden ve korkutulmadan kesiminin yapılması gerektiğini belirten Tayar, şunları kaydetti:

"Kurbanlık hayvanı kesmeden önce strese maruz bırakırsak, hayvana vurma, çarpma, korkutma gibi hareket yaparsak hayvandaki stres hormonu artacak. Stres hormonu arttığı zaman arzu etmediğimiz kimyasal maddeler birikecek. Bu durumda hayvandan kaliteli bir et elde etmemiz mümkün olmayacak. Hayvanı ürkütmeden, korkutmadan, strese sokmadan kesime alınması gerekiyor. Kesilecek hayvanın refahını üst seviyede tutmamız gerekiyor. Stresli kurbanlıklardan lezzetli et elde etmek mümkün değil. Keseceğimiz hayvanda strese maruz bırakmak hem sağlık açısından uygun değil hem elde edilecek etten besleyici değere ulaşmamız ve lezzet elde etmemiz mümkün değil."