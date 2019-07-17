Hayvancılıkta verimli üretime destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Erdurmuş, verimli üretim yapan üreticilere daha çok destek vermek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Hayvancılıkta verimliliğe uygun üretim yapanlar ödüllendirilerek daha çok destek alacak." dedi.