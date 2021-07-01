"Hayvancılıkta maliyeti azaltmanın en önemli yolu yem bitkisi ekilişidir"

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yem bitkisi ekiminin yapıldığı köylerde kontrollerde bulunulduğu bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yem bitkisi ekiminin yapıldığı köylerde kontrollerde bulunulduğu bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelleri yem bitkisi olan yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri üretiminin yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunuyor. Yem bitkileri için müracaatta bulunup destek almak isteyen çiftçilerin kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadığı ve oldukça bereketli bir hasatın olacağı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı araziler üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin arazileri kontrol edildi. Yine aynı kapsamda gidilen köylerde hububat ve baklagil ekiliş alanlarında süne ve çekirge keşif surveyleri ve diğer hastalık ve zararlı kontrolleri de yapılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde en büyük maliyetlerden biri olan yem girdi maliyetinin en aza indirmenin yolu olan yem bitkilerinin ekilişi önemlidir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı