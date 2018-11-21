Hayvancılıkta Alarm Sesleri Yükseliyor

Hayvancılık sektöründe artan maliyetler, maliyeti karşılayamayan süt fiyatları ve zamanında ödenmeyen süt bedellerine bir de sektörde yaşanan iflas ve konkordato talepleri eklenince, üretici elindeki dişi hayvanları kestirip sektörden çıkma derdine düştü.