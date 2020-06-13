HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaşıldı

Hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaşıldı Ardahan Valisi Masatlı: "Ardahan'da tarım ve hayvancılıkta 2023 hedefine ulaştık" Hayvancılığın üssü olarak bilinen Ardahan'da hayvan varlığı sayısında 2023 hedeflerine ulaşıldı.

13.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:52

Hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaşıldı

Ardahan Valisi Masatlı: "Ardahan'da tarım ve hayvancılıkta 2023 hedefine ulaştık"

ARDAHAN - Hayvancılığın üssü olarak bilinen Ardahan'da hayvan varlığı sayısında 2023 hedeflerine ulaşıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan'ın Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Tarım ve hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.

Vali Mustafa Masatlı, meraları koruma uygulamasıyla başta büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta önemli oranlarda verim artışları meydana geldiğini belirterek, "Et ve süt veriminde yüzde 25 artış oldu" dedi.

Vali Masatlı, Valilik Toplantı Salonunda, "Ardahan Hayvancılığını Değerlendirme" toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kentte göreve başladığında il genelindeki meraların korunması kararı aldığını söyledi. Korumanın ardından birçok alandaki üretimde büyük oranda verim elde edildiğini bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Meraları koruma uygulamasıyla büyükbaş hayvancılık ve arıcılık başta olmak üzere önemli oranlarda verim artışları meydana geldi. Et ve süt veriminde yüzde 25'lik bir artış oldu. Hayvancılık bölgesi için bunlar küçümsenecek rakamlar değil. Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra ilimiz endemik bitki türleri açısından da zengin. Dolayısıyla bal üretiminde de kovan başına yüzde 80 oranında ciddi bir artış görülmüştür."

Masatlı, meraların korunmasıyla göçer hayvanlardan kaynaklanan salgın hastalık oranlarının da düştüğünü ifade ederek, "Göçerler ve meraların korunması ile ilgili alınan kararların sonucunda sadece buzağı olarak kente olan katkısı 14 milyon TL civarındadır" diye konuştu.

"Kişi başına düşen büyükbaş hayvan sayısında Türkiye birincisiyiz"

Kişi başına düşen hayvan sayısında ve büyükbaş hayvan işletme büyüklüğünde Türkiye birincisi olduklarını söyleyen Vali Masatlı, "İlimiz 99 bin nüfusa sahiptir. Serhat bir il olan Ardahan sınır bekçisidir. İki ülkeye komşu olan ilimizde iki kara hudut kapısı bulunmakta. Biz Türkiye'de hayvancılık konusunda kişi başına düşen büyükbaş hayvan sayısında ve büyükbaş hayvan işletme büyüklüğünde birinciyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her konuda tarih yazıyor. Cumhurbaşkanımız Tarım alanında da 2023 hedeflerini koymuştu. Biz hayvancılıkta 2023 hedeflerine 2021 yılında ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Cavit Talay da katıldı.

Hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaşıldı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor Ekonomi
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı Ekonomi
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor Ekonomi
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek Ekonomi
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Ekonomi
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Halife Hafter Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Lionel Messi Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Instagram Kayserispor
Şu an buradasınız: Hayvancılıkta 2023 hedeflerine ulaşıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 12:02:05. #1.14#
title