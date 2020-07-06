Hayvancılıkla uğraşan Vartolu sanatsever, kuru ağaçlardan sanat eseri yapıyor
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Hayvancılıkla uğraşan Vartolu sanatsever, kuru ağaçlardan sanat eseri yapıyor

Hayvancılıkla uğraşan Vartolu sanatsever, kuru ağaçlardan sanat eseri yapıyor Babasını kaybedince kendisini sanata verdi Muş'un Varto ilçesinde babasını kaybettikten sonra kendisini sanata veren Turabi Yoloğlu, boş zamanlarında dağlardan topladığı kurumuş ağaçları işleyerek sanat...

06.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:22

Hayvancılıkla uğraşan Vartolu sanatsever, kuru ağaçlardan sanat eseri yapıyor

Babasını kaybedince kendisini sanata verdi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde babasını kaybettikten sonra kendisini sanata veren Turabi Yoloğlu, boş zamanlarında dağlardan topladığı kurumuş ağaçları işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Varto ilçe merkezine 10 kilometre mesafede Taşçı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Yoloğlu, babasını kaybetmenin üzüntüyle kendisini sanata verdiğini belirtti. Maddi imkansızlıklar içerisinde sadece testere, keser, murç ve sivri çivi kullanarak ağaç işleyerek hayvan figürü ve süs eşyası yaptığını dile getiren Yoloğlu, ilk zamanlarda yaptığı ürünleri ise çevresindekilere hediye ettiğini kaydetti. Farklı ürünler yaparak kendisini geliştirdiğini söyleyen Yoloğlu, "Topladığım ağaçları önce motorlu testereyle şekillendiriyorum, sonra da atölyeye çevirdiğim tandır evinde ince işlerini yapıyorum. Kurumuş ağaçları topluyorum ve doğaya zarar vermiyorum. Bulduğum atık ağaçların yapısına, boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum. Tabi ki bu işleri yaparken sadece bir ağaç testeresi, bir keser ve ucunu sivrilttiğim çivi ve murçla yapmaktayım. Elimde ilkel olan malzeme ile bu işi yapmaktayım" dedi.

Boş zamanlarını atölyeye dönüştürdüğü tandır evinde çalışarak geçirdiğini belirten Yoloğlu, "Yaptığım ürünlere çevremdeki insanlar ilgi gösteriyor. Ürünleri hem evimde sergiliyorum hem de yakınlarıma hediye ediyorum" diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşan Vartolu sanatsever, kuru ağaçlardan sanat eseri yapıyor

Kaynak: İHA

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