Hayvancılık üreticilerine online uygulama
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Hayvancılık üreticilerine online uygulama

Ülke sınırları içinde sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı Hayvan Kayıt Sistemi 'TÜRKVET' uygulaması ile yetiştiricilerin il ve ilçe müdürlüklerine gelmesine gerek kalmadan hayvanlarına ait kayıtları takip edebilecekleri ve daha sağlıklı bir...

Hayvancılık üreticilerine online uygulama
08.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:23

Ülke sınırları içinde sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı Hayvan Kayıt Sistemi 'TÜRKVET' uygulaması ile yetiştiricilerin il ve ilçe müdürlüklerine gelmesine gerek kalmadan hayvanlarına ait kayıtları takip edebilecekleri ve daha sağlıklı bir veri tabanının oluşturulabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir uygulamayı daha hayata geçirerek, üreticilerin hizmetine sundu. Yeni uygulama TÜRKVET ile hayvancılıkla uğraşan üreticiler birçok işlemi akıllı telefonlarından hızlı bir şekilde yapabilecek ve işlemlerini online olarak bulundukları yerden takip edebilecekler.

Uygulama hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, uygulamanın hem sahada çalışan personelin, hem de üreticilerin işini kolaylaştıracağını söyledi.

"Uygulama, daha iyi hizmet etmemizi sağlayacak"

Karaca, "TÜRKVET uygulaması ülkemiz sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı Hayvan Kayıt Sistemidir. Bu uygulama ile yetiştiricilerin il ve ilçe müdürlüklerine gelmesine gerek kalmadan hayvanlarına ait kayıtları takip edebilecekler ve daha sağlıklı bir veri tabanının oluşturulacak. Böylece kurumlarımızdaki iş yükünün de hafiflemesi sağlanacak ve bizlerin üreticilerimize daha fazla hizmet etmemize imkan sağlayacak. Ayrıca sahada çalışan personelin bilgisayara ihtiyaç duymadan sahada her türlü veriye ulaşabilecek. "TÜRKVET" mobil uygulaması ile tüm kullanıcılar tarafından sisteme giriş yapmadan; büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpe numarası ile hayvanların ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve aşı bilgileri ile "Ana Uygunluk Durumu" ve sevk edilmesi istenen hayvanların "Sevk Uygunluk Durumu" sorgulanabilecek" dedi.

Uygulamayla, TÜRKVET kayıt sistemine erişim yetkisi bulunan kullanıcılar kullanıcı girişi yapabileceğini anlatan Karaca, "Böylece sahada anlık olarak işletme detaylarını, kişi bilgilerini, hayvanların işletmede kalma sürelerini, ana uygunluk durumunu ve sevk edilmesi istenen hayvanların sevk uygunluk durumunu görüntüleyebilmekte, veteriner sağlık raporu numarası veya karekod ile veteriner sağlık raporu doğrulaması yapılabilmektedir. Bu sayede yol kontrollerinde veteriner sağlık raporunun geçerli olup olmadığı kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilebilecek. Üreticilerimiz "TÜRKVET" uygulamasını Android ve IOS marketlerden akıllı telefonlara yükleyebilecekler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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