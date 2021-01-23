Hayvancılık tutkusu 50 yıl sonra köye dönüş yaptırdı

Çocukluk yılları Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilik yapan babasının yanında geçen 65 yaşındaki Tahir Duran, yaklaşık 50 yıl önce ayrıldığı köyüne dönüş yaparak tutkunu olduğu baba mesleğini 1 milyon liralık yatırımla kurduğu besi çiftliğinde sürdürüyor.

Çocukluk yılları Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilik yapan babasının yanında geçen 65 yaşındaki Tahir Duran, yaklaşık 50 yıl önce ayrıldığı köyüne dönüş yaparak tutkunu olduğu baba mesleğini 1 milyon liralık yatırımla kurduğu besi çiftliğinde sürdürüyor.

İlçeye bağlı Karaşar köyünde çiftçi olan babasına 18 yaşına kadar yardım eden 6 çocuk babası Duran, 1973 yılında İstanbul'a giderek yiyecek sektöründe çalışmaya başladı.

Gurbette geçen 10 yılın ardından Ulaş Tarım İşletme Müdürlüğüne aşçı olarak giren Turan'ın köy hayatına duyduğu özlem burada daha da arttı.

Duran, 20 yıl çalıştığı işletmede işinden arta kalan zamanları hayvanlarla ilgilenerek çocukluk yıllarının özlemini gidermeye çalıştı.

Emekli olduktan sonra ilçe merkezinde küçük bir lokanta açan Duran, ara sıra köye giderek babasına yardım etmeyi sürdürdü. Duran, 3 yıl önce babasının vefatının ardından köye daha sık gitmeye başladı.

Doğup büyüdüğü köye kesin dönüş yapmaya karar veren Duran, 8 ay önce babasından kalan 12 dönümlük araziye besi çiftliği kurmak için çalışmalara başladı.

Duran, çitliğin kurulma aşamasında çalışmaları yakından takip edebilmek için 5 ay boyunca arazisine yerleştirdiği karavanda kaldı.

Çiftliğin tamamlanmasıyla 50 yıllık özlemini sonlandıran Duran, koyun sayısını zamanla 400'e kadar çıkardı.

Hayvancılık tutkusundan vazgeçmedi

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özlemini duyduğu köy hayatına yıllar sonra kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendi imkanlarıyla tutkusunun peşinden koştuğunu, azmederek bu günlere geldiğini ve devletin üretim gücüne katkı sağladığını dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Her şeyi devletten beklememek gerekir. Azmederek, çalışarak her şey oluyor. Ben kendi imkanlarımı zorlayarak 1 milyon liralık yatırımla hayalimi gerçekleştirdim. 225 hayvanla başladım, şu anda 400'ün üzerinde küçükbaş hayvanım var. Elemanlarım var, hem üretiyorum hem vergimi ödüyorum. Devletime katkı sağlamaya çalışıyorum."

Duran, damızlık koyun ve koç yetiştirmenin yanı sıra ilerleyen zamanlarda süt üretim işletmesi kurmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde