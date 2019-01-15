Hayvancılık Sektörünün Beklentileri

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, hayvancılık sektörünün sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Başkan Mutlu Doğru, yaptığı açıklamada, hayvancılığın Türkiye için öneminin tartışılmaz olduğunu ancak, girdi maliyetleri başta olmak üzere bir takım sorunlar nedeniyle istenilen düzeye gelmediğini ifade etti.

Doğru, Anadolu'nun iklimi ve bitki örtüsüyle küçükbaş hayvancılığa daha elverişli olduğunu, büyükbaş hayvancılığın ise öncelikle süt için desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Sütten kazanan çiftçi doğal olarak erkek et materyali de üretecektir. Açığımız da küçükbaş hayvancılığa verilecek destekle kapatılmalıdır" dedi.

Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın hala Yörükler ve çobanlar eliyle yapıldığını, modern koyun çiftliklerinin kurulamadığını belirten Doğru, "Bu nedenle yeni ve verimli cinslerle, Doğu Anadolu ve İç Anadolu iklimine uygun büyük koyun çiftlikleri kurulması için politikalar üretilmeli ve teşvik edilmelidir" diye konuştu.

"Süt zarar ettiriyor"

Başkan Mutlu Doğru, süt üretiminde kalite ve verimliliğin arttırılmasına, modern süt üretim çiftlikleri kurulmasına rağmen yetiştiricilerin halen zarar ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çiğ süt piyasalarını regüle etmek için süt tozu üretim tesislerinin sayısı arttırılmalı ve süt tozu ihracatına teşvik verilmelidir. Ulusal süt ürünleri üreten firmaların piyasayı Ulusal Süt Konseyi aracılığıyla kontrol etmesi, süt hayvancılığımız için önemli bir tehlikedir. Yerel mandıraların kurulması ve yerel markaların oluşması için Kalkınma Ajansları ve Kırsal Kalkınma fonundan yatırım teşvikleri verilmelidir."

Doğru, çiğ süt primlerinin piyasa şartlarına göre aylık olarak belirlenmesi önerisinde bulunarak, "Ocak ayının çiğ süt primi Mart ayı sonunda askıya çıkarılarak en geç Nisan ayı sonunda ödenmeli ve bu sistemin her ay takibi ile çiftçinin hesabına aylık çiğ süt prim desteği yatırılmalıdır" dedi.

Konseylerin işlevi

Ulusal Pamuk, Süt, Hububat Turunçgil gibi konseyler kurulduğunu anımsatarak, bunların işlevlerine dikkati çeken Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu konudaki görüşlerini ise şöyle dile getirdi:

"Sadece Süt Konseyi piyasa belirliyor, o da sanayicinin güdümüyle, diğer konseyler sadece aidat toplayıp, gerekirse de temsil ettikleri ürünlerin hakkında basın açıklaması ve toplantılar düzenliyor. Bu konseylerin tek ortak yönü var, hepsi de temsil ettikleri ürünü işleyen sanayi kesimi tarafından yönetiliyor. Hiçbir işlevi ve yaptırımı olmayan bu konseyler, sektörün tüm paydaşlarına sözcülük edemiyor. Tarımsal ürün işleyen sanayicilerin yeterince sözcüsü ve sivil toplum kuruluşu olduğundan bu konseylerin varlığının üreticimiz için hiçbir katkısı yoktur."

Damızlık gebe düve ithalatı durdurulmalı

Süt hayvancılığına ilave destek olunması ve dışa bağımlılığı azaltmak için; damızlık gebe düve ithalatının durdurulması gerektiğini savunan Başkan Doğru, "Erkek dana ithalatına ise et piyasaları dengeleninceye kadar, kapasite oranına göre yerli erkek dana alım şartı getirilmelidir" dedi.

Hayvancılık sektörünün maliyetlerine de dikkati çeken Mutlu Doğru, şöyle devam etti:

"Yem sanayisi bitkisel üretimimizin önemli bir alıcısıdır. Ancak üretilen yemin içindeki önemli hammaddelerin ve katkıların büyük çoğunluğu, bilhassa da yüksek protein içerikli değerli ürünler ithal edilmektedir. O halde kesif yemi de direk ithal ederek, yem fiyatlarını da rekabete ve daha kaliteli üretime açmak gereklidir. Bu nedenle kesif yem ithalatının önündeki yüzde 7,8 gümrük vergisinin kaldırılması gerekmektedir." - ADANA

Kaynak: İHA