Hayvancılık merkezi Şanlıurfa'da kurbanlıklar pazara indi
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Hayvancılık merkezi Şanlıurfa'da kurbanlıklar pazara indi

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Hayvancılık merkezi Şanlıurfa'da kurbanlıklar pazara indi
05.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:38

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Uzun ve zahmetli bir sürecte hayvanlarını yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Şanlıurfalı besiciler, il dışına hayvanlarını göndermeyi sürdürüyor. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinden gelen küçükbaş kurbanlık taleplerini karşılamaya çalışan Şanlıurfalı besiciler, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok kente küçükbaş kurbanlık gönderiyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 1200 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 9 bin liradan başlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle canlı hayvan pazarına gelen alıcı ve satıcılar maske takıyor, pazarlıklarda adet olan tokalaşma ise bu yıl sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmıyor.

"Fiyatlar geçen yılın fiyatlarıyla aynı"

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla besicilerin hayvanlarını pazara getirmeye başladığını söyledi.

Koronavirüs dolayısıyla lokanta ve restoranların da kapalı olmasından dolayı bir süredir hayvan satışında sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Fiyatlarımız geçen yılın fiyatlarıyla neredeyse aynı, önemli bir değişiklik yok. Belki buradan hayvanların gittiği bazı büyük şehirlerde fiyatlarda biraz artış olabilir onu da normal karşılıyoruz çünkü nakliye ve masraflardan kaynaklanıyor. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı, Türkiye'nin en büyük pazarlarından birisi ve Türkiye'nin yaklaşık yüzde 35 hayvan ihtiyacı buradan karşılanıyor. Bu sene hayvanlarda bir hastalık olmadı ve bereketli bir yıl oldu. Vatandaşlarımıza yetecek kadar kurbanlıklarımız mevcut."

Koronavirüs dolayısıyla hayvan satışında düşüşler yaşandığını ifade eden Çiftçi, Katar'a yaptıkları küçükbaş hayvan satışıyla bu açığı kapattıklarını söyledi.

Çiftçi, "Özellikle İvesi cinsi koyun satışımız iyi oldu. Pandemi sürecindeki açığımızı Katar sayesinde kapattık. Ayda yaklaşık 50 bin küçükbaş hayvanı Katar'a gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Pazara gelen besicilerimiz için sosyal mesafe, maske ve dezenfektan konusunda çok hassas davranıyoruz. Pazara gelen çiftçilerimizin de bu konudaki hassasiyetini görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Besiciler umutlu

Besicilerden Abdullah Oba ise fiyatların geçen yıla göre artmadığını ve uygun olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşlara yetecek kadar hayvan bulunduğunu aktaran Oba, "Yaklaşık 5 aydır beslediğim küçükbaş hayvanlarımı pazara getirdim. Fiyatlarımız çok iyi ve her keseye uygun hayvanlarımız mevcuttur." dedi.

Besici İbrahim Bingöl de 4 aydır beslediği 200 küçükbaş hayvanını pazara getirdiğini belirtti.

Fiyatların geçen yılın fiyatlarıyla aynı olduğunu ve vatandaşların rahatlıkla kurbanlık alabileceğini ifade eden Bingöl, "Hayvancılık baba mesleğimiz ve yaklaşık 30 yıldır bu işi yaparak geçimimi sağlıyorum. Vatandaşlarımızdan talep gelmeye başladı. İnşallah bayrama kadar tüm hayvanlarımızı satacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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