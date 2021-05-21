Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de
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Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de

Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

BÜYÜKBAŞ ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BÜYÜKBAŞ ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan karara göre, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılması, modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere hibe desteği verilecek.

Hibe desteği programına, en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricileri başvurabilecek. Büyükbaş yetiştiriciler için en az 10 en fazla 50 baş, küçükbaş yetiştiriciler için en az 100 en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı yapacaklara yüzde 50, hayvan barınağı için çadır alımı yapacaklara yüzde 50, makine, alet ve ekipman alımları yapacaklara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Karar kapsamında başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularından her birinden bir defa yararlanabilecek. Yatırım tutarını desteklemeye esas üst sınırı Bakanlık belirleyecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Kararın uygulanmasına yönelik usul ve esaslar ise Tarım ve Orman Bakanlığının çıkaracağı tebliğ ile belirlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de - Haberler
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