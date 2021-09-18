Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Demirok Süt Üreticileri Birliğini ziyaret etti

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Karapınar Süt Üreticileri Birliğini ziyaret etti.

Demirok, ziyarette Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, bilgi aldı.

Tartan, burada yaptığı açıklamada, 2018'de göreve geldiğinde 270 ton süt toplama ve dağıtma hacmi olan birliği 400 ton süt hacmine ulaştırdığını söyledi.

Üreticilere rahat ödeme yapabilmek adına çok sayıda firmaya sütleri pazarladıklarını anlatan Tartan, "Yem üretim ve satış yerlerinin numune alınarak sürekli denetlenmesi, alınan numunelerle yemlerin kalite kontrolünün yapılması, hileli yemlerin piyasaya sürülmesine engel olmak için fabrika ve kaba ye analiz cihazı birliğimiz laboratuvarında hizmete girmiştir. Kurumsal olarak üreticilerimizin yanında olduğumuzu ve üreticilerimizin mağdur olmamaları için çalışıyoruz. Çin'e süt tozu ihraç ederek başarılı çalışmalarımıza bir yenisini ekledik." diye konuştu.

Program tesislerin gezilmesinin ardından sona erdi.