Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi
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Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Düve alım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin hayvanları, 1 Temmuz 2021'den önce TÜRKVET'e kayıtlı olacak ve yurt içinden temin edilecek.

Düve alım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin hayvanları, 1 Temmuz 2021'den önce TÜRKVET'e kayıtlı olacak ve yurt içinden temin edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, düve alım desteğinden faydalanmak isteyenlerin hayvanlarının, 1 Temmuz 2021'den önce TÜRKVET'e kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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