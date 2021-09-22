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Hayvancılık Büyükşehir ile Canlanıyor

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Hayvancılık Büyükşehir ile Canlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde yaklaşık 1000 hayvanın faydalandığı 2 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik ve bakım çalışmasını tamamlandı.

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Geçimini hayvancılıkla sağlayan ve yaz aylarında mera alanlarında susuzluk yaşayan üreticiler, çalışma nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla tarımsal ve kırsal kalkınma konusunda önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek olan hizmet ve çalışmalarına devam ediyor. Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından tarımsal tahmin istasyonlarına kadar kırsal kalkınmaya yönelik hamlelerle öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerini de unutmuyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde et ve süt üretimini desteklemek ve üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla mevcut göletlerde temizlik, genişletme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak daha kullanışlı hale getiriliyor.Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Demirci ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'nde yaklaşık 1000 hayvanın faydalandığı 2 adet HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmasını tamamlayarak, üreticilerin hizmetine sundu. Çalışmayı memnuniyetle karşılayan hayvan üreticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Üreticilerimize Desteğimiz Sürecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün destekleriyle 17 ilçede üreticilere desteklerinin devam edeceğini dile getiren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Küresel ısınma ve kuraklık ile birlikte bundan en çok etkilenen sektörlerin başında tarım ve hayvancılık geliyor. Kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticilerimiz de, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna hayvanlarını ulaştırmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Hayvan içme suyu göletleri de su kaynağı olmayan bölgelerde yapılan kazı tipi göletlerdir. Yağmur ve kar suyu biriktirilip yazın su olmadığı dönemlerde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Bu anlamda mevcut göletlerde kendi personellerimiz ve iş makinelerimiz ile diğer bir ifade ile yağmur suyu hasadı yapılmaktadır. Mevsimsel yağmurlar başlayıp göletlere su dolmaya başlayana kadar tespiti yapılan tüm mahallelerde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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