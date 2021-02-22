Hayvancılık bilgisiyle sosyal medyada gündem olan Havranlı Şevki Savran'ın koyunları sigortalandı
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Hayvancılık bilgisiyle sosyal medyada gündem olan Havranlı Şevki Savran'ın koyunları sigortalandı

22.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:01
Hayvancılık bilgisiyle sosyal medyada gündem olan Havranlı Şevki Savran'ın koyunları sigortalandı

Hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle son günlerde sosyal medyada gündemde yer alan "küçük çoban" Havranlı Şevki Savran ve ailesinin 43 koyunu, Türkiye Sigorta tarafından "Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi" kapsamında güvence altına alındı.

Hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle son günlerde sosyal medyada gündemde yer alan "küçük çoban" Havranlı Şevki Savran ve ailesinin 43 koyunu, Türkiye Sigorta tarafından "Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi" kapsamında güvence altına alındı.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, Türkiye Sigorta, TARSİM ile çiftçilerin yanında yer alarak, üreticilerin geleceğe güvenle bakabilmeleri için yaptığı saha çalışmalarına devam ediyor.

Tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması misyonuyla çalışmalarını sürdüren tarım sigortaları branşında en güçlü şirketlerden biri olan Türkiye Sigorta, hayata geçirdiği çalışmalarla tarım sigortasının önemine dikkati çekiyor.

Hayvancılık bilgisi ve sevgisinin öne çıktığı videolarla son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alan Havranlı Şevki Savran ve ailesinin 43 adet koyunu da bu kapsamda Türkiye Sigorta'nın "Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi"yle güvence altına alındı.

"Hedef, sigorta bilincinin çiftçiler nezdinde yaygınlaştırılması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ve aynı zamanda Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, tarım ve hayvancılık sektöründe her türlü riske karşı kapsamlı güvence sunan TARSİM'in bu konudaki sigorta bilincini adım adım geliştirdiğini belirtti.

Üreticileri mağdur edebilecek hastalık, doğal afet, kaza ve hırsızlık gibi durumlar ile sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden Benli, tarım sigortalarının bu risklere karşı önemli bir güvence olduğunu kaydetti.

Benli, şöyle devam etti:

"Çiftçi ve üreticilerimizin emeklerinin sürdürebilirliği için tarım sigortaları hayatı önem taşıyor. Türkiye Sigorta olarak, sigorta bilincinin çiftçilerimiz nezdinde yaygınlaştırılması, tarımda sigortalılık oranının daha da artırılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu doğrultuda hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle hepimize örnek olan Şevki Savran kardeşimiz ile bir araya gelmekten ve hayvanlarına 'Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası' poliçemizle destek sunmaktan mutluluk duyduk. Türkiye Sigorta olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi olarak nitelediği çiftçimizin yanında yer almaya, sorunlarına çözüm sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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