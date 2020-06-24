Hayvancılığın sorunları görüşüldü Malatya Valisi Aydın Baruş'un, birlik ve oda ziyaretlerinde hayvancılığın sorunları istişare edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un, birlik ve oda ziyaretlerinde hayvancılığın sorunları istişare edildi.

Vali Aydın Baruş, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası ve Fırıncılar Odasını ziyaret etti.

İlk olarak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a ziyarette bulunan Vali Baruş, Birlik Başkanı Akın'dan koyun ve keçi yetiştiriciliği yönünden Malatya'nın mevcut durumu hakkında bilgiler aldı. Birliğin çalışmaları ve hedefleri konusunda da bilgiler alan Vali Baruş, Başkan Akın'a çalışmalarında başarılar dileyerek dernekten ayrıldı.

Vali Baruş, daha sonra Veteriner Hekimler Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Ergun Koşar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Başkan Koşar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son olarak Fırıncılar Odasını ziyaret eden Vali Baruş, Başkan Mehmet Büyükelçi'den yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler alarak bir süre sohbet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA