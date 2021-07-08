Hayvancılığa yüzde 50 destek programı açıklandı
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Hayvancılığa yüzde 50 destek programı açıklandı

Hayvancılığa yüzde 50 destek programı açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Fethiye-Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliğinin olağan genel kuruluna katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Fethiye-Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliğinin olağan genel kuruluna katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak genel kurulda birlik üyelerine ve kooperatif başkanlarına yaptığı konuşmasında üretici birlikleri ve kooperatiflerin önemine ve gücüne değinerek, "Burada bir başarı hikayesi var, üreten Seydikemer var. Birlik olarak ortaya koyduğunuz güç ortada. Bunda başkanı ve tabii bu gücü veren, birliğine sahip çıkan siz değerli üreticilerimizi kutluyorum. Bakanlığımızın siz değerli hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği var. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Pandemiye rağmen üretime devam eden ve ekilmedik yer bırakmayan üreticiye teşekkür ediyorum. Bakanlığımız 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Programını açıkladı. Yüzde 50 destek devletten, yüzde 50'si sizden olan program inşaat yapımı, çadır alımı ve makine-alet-ekipman alımını kapsıyor. Bu desteğin başvuru süresi 01-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında olup; başvuruları İl Müdürlüğüne yapacaksınız. Hepinizi bekliyoruz" dedi.

Hayvancılığı geliştirmek üzerine yürütülen projelere değinen İl Müdürü Barış Saylak, hastalıktan ari işletme sayısını 34'ten 84 çıkardıklarını, 2023'te hedefin 300 işletme olduğunu söyledi. Buzağı ölümlerini önlemek için proje geliştirdiklerini ifade ederken, "Sağlıklı ve kaliteli damızlık yetiştirmeliyiz. Bu kadim topraklarda ekiplerimizle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi bozmayalım. Pandeminin görünmeyen gerçek kahramanları her koşulda üreten sizlersiniz" dedi. - MUĞLA

Hayvancılığa yüzde 50 destek programı açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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