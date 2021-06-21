Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıtacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıtacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıtacak
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki gelir düzeyi düşük 55 aileye damızlık 1100 koyun ve koç hibe edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki gelir düzeyi düşük 55 aileye damızlık 1100 koyun ve koç hibe edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal alandaki gelir düzeyi düşük nüfusun yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla koyun üretiminin yeniden canlandırılması için belediye tarafından "Küçükbaş Hayvancılık Projesi" hazırlandı.

Maliyeti 2 milyon lirayı bulacak proje kapsamında 23 Haziran Çarşamba günü 11 ilçedeki 55 aileye 1045 Akkaraman koyunu, 55 de Akkaraman koçu dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de son yıllarda ekonomik ve sosyal olarak hızlı bir değişim yaşandığını, kırsal bölgelerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Hızla artan nüfusun şehir merkezlerine göçünün önlenmesinin hayat şartlarının düzeltilmesi ve gelirlerinin artırılması ile mümkün olacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları ifade etti:

"İlimizdeki koyunculuk faaliyetinin önündeki en önemli sorun hayvan sayısının az olması. Geçmiş yıllarda koyunculuk faaliyetinde bulunmuş aileler bu alana yeniden yönelmek istemekte ancak yetersiz sermaye nedeni ile bunu yapamamakta. Bu modelin esası sürdürülebilirlik, katılımcılık ve kendi kendine yardım prensibine dayanmaktadır. Projenin uygulanacağı kırsal mahallelerdeki çiftçiler, mera ıslahı ve yem bitkileri konularında da desteklenecek."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıtacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıtacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 55 aileye 1100 damızlık koyun ve koç dağıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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