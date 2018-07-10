Hayvanat Bahçesinin Gözdesi 'Trump'

ANTALYA'daki hayvanat bahçesine 8 ay önce getirilen nehir sıçanı koypu, büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, turuncu kürkünden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a benzettikleri koypuya 'Trump' adını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, yaklaşık 8 aydır yeni bir üyeye ev sahipliği yapıyor. Yaşam alanı Güney Amerika olan ve 'nehir sıçanı' diye bilinen bir kemirgen türü koypu, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Yaşam alanı nehir kıyıları olan, arka iki ayağının perdeli olması nedeniyle kolaylıkla hareket eden koypu, günde 2 kilo sebze ve meyveyle besleniyor. Bakıcısının zaman zaman yer fıstığı verdiği koypuya, ziyaretçiler ilginç bir isim verdi. Turuncu kürkü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen koypuya ziyaretçiler, 'Trump' adını verdi.

Bu ilginç benzetmeyi duyduklarında şaşırdıklarını anlatan hayvanat bahçesi sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun, "Bir vatandaş hayvanat bahçemize bağışladı. Bize geldiği andan itibaren ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Havuzunda bütün gün vakit geçiriyor. Kemirgen ama çok sevimli bir hayvan. Ziyaretçilerin sıklıkla 'Trump' diye seslendiğini gördük. Biz de çok şaşırdık" dedi. - Antalya