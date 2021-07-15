Hayvanat bahçesini birbirine katan aslanın kafesi görüntülendi

Hayvanat bahçesini birbirine katan aslanın kafesi görüntülendi Gaziantep'te bakıcısının beslemesi esnasında kafesten kaçarak hayvanat bahçesini birbirine katan aslanın kafesi görüntülendi.

Hayvanat bahçesini birbirine katan aslanın kafesi görüntülendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bakıcısının beslemesi esnasında kafesten kaçarak hayvanat bahçesini birbirine katan aslanın kafesi görüntülendi. Uyuşturucu iğne ile bayıltılarak kafese alınan aslanın kafesi tekrardan ziyarete açıldı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan kafesinden kaçması korku dolu anlara neden olmuştu. Bakıcısının besleme yaptığı esnada kafesinden kaçan aslan hayvanat bahçesinde büyük paniğe neden olurken aslanın kaçması üzerine hayvanat bahçesi boşaltıldı. Aslanın uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilmesinin ardından hayvanat bahçesine girişler tekrardan açıldı. Hayvanat bahçesinde aslanın kaçtığı kafes görüntülendi. Ziyaretçi alımının başladığı hayvanat bahçesinde ziyaretçiler aslanların olduğu kafesi tekrardan ziyaret etmeye başladı.

Ziyaretçilerin ise alayın ardından aslanın kaçtığı kafese yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen